قوباد ينفي بيع “نفط الإقليم” إلى تركيا لمدة 50 عاماً

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الخارجية النيابية تدعو إلى تشكيل لجنة عليا لبحث ملف المياه مع دول الجوار
نائب:نرفض الطلب الكردي بتمرير الموازنة مقابل قانون المحكمة الاتحادية
تيار الحكمة:الخلاف ما زال قائما حول قانون المحكمة الاتحادية
نائب:قرار الكاظمي برفع سعر صرف الدولار ضد الشعب
كتلة “النهج الوطني”تطالب بتعديل 40 مادة في قانون الموازنة وخلاف ذلك مقاطعة التصويت
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الخارجية النيابية تدعو إلى تشكيل لجنة عليا لبحث ملف المياه مع دول الجوار
نائب:نرفض الطلب الكردي بتمرير الموازنة مقابل قانون المحكمة الاتحادية
نائب:قرار الكاظمي برفع سعر صرف الدولار ضد الشعب
كتلة “النهج الوطني”تطالب بتعديل 40 مادة في قانون الموازنة وخلاف ذلك مقاطعة التصويت
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عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
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