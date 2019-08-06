قيادات أمنية تصل الموصل للوقوف على أحداث شغب مليشيا الشبك

قيادات أمنية تصل الموصل للوقوف على أحداث شغب مليشيا الشبك
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 الموصل/شبكة أخبار العراق- وصلت قيادات أمنية عليا، الثلاثاء، إلى مدينة الموصل عقب الأحداث التي شهدتها مناطق سهل نينوى يوم أمس.وقال مصدر أمني، إن “قيادات أمنية عليا وصلت اليوم، إلى قيادة عمليات نينوى على رأسها فالح الفياض مستشار الأمن الوطني ونائبه ابو مهدي المهندس والفريق الركن عثمان الغانمي وقائد القوات البرية والفريق عبدالامير يارالله نائب رئيس أركان الجيش وعدد من القيادات الأمنية وكان في استقبالهم اللواء الركن نومان الزوبعي قائد عمليات نينوى واللواء ركن  حمد  النامس قائد شرطة نينوى”.وأضاف، أن “الزيارة تأتي للوقوف على الأحداث التي شهدتها مناطق سهل نينوى يوم أمس، وقطع الطريق الدولي بين الموصل واربيل من قبل المتظاهرين”.ونظم العشرات من عناصر “الحشد الشبكي”، تظاهرة تطورت لأعمال عنف تخللها إشعال إطارات سيارات وإغلاق عدد من الطرق الرئيسة ورشق قوات الجيش بالحجارة نتج عنه إغلاق الطريق الرئيس الذي يربط مدينة الموصل (مركز محافظة نينوى) بمحافظة أربيل، بعد رفضهم تسليم مواقعهم التي يتواجدون بها في مناطق سهل نينوى شرقي الموصل لقوات الجيش.

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