قيادة الحراك الجديد تطرد نائبين من الحزب

قيادة الحراك الجديد تطرد نائبين من الحزب
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن حراك الجيل الجديد بزعامة شاسوار عبد الوحد، طرد عضوين في مجلس النواب العراقي من كتلته.وذكرت وسائل إعلام كردية، أن “قيادة الحراك عقدت مساء امس، اجتماعا قررت فيه طرد نائبين في البرلمان العراقي من كتلها وهم: سركوت شمس الدين، ورابون معروف”.وأضافت، أن “قيادة الحراك تعتزم طرد اربعة اعضاء في كتلها في برلمان اقليم كردستان بينهم شادي نوروز غير انه حتى الان لم يتم حسم هذا الامر”.

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