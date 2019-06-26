قيادة تحالف الإصلاح:عمار الحكيم “عمود” بيت التحالف

قيادة تحالف الإصلاح:عمار الحكيم “عمود” بيت التحالف
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت الهيأة القيادية لتحالف الاصلاح والاعمار، اليوم، الاتفاق على تشكيل وفد للقاء زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، لمواصلة دوره كرئيس للتحالف بعد انسحابه منه.وقالت الهيأة في بيان، إنها “اجتمعت في مقر أسامة عبد العزيز النجيفي، وناقشت جدول اجتماعها المتضمن، انسحاب عمار الحكيم من رئاسة التحالف، والموقف من الحكومة في ضوء التقييم الذي ستعده عن عملها خلال الأشهر الماضية ، كما بحث المجتمعون خيارات الرؤية الجديدة للعمل وآفاق تطويره”.وأضافت، انه “بعد مناقشات جادة اتسمت بالرغبة الحقيقية بالانسجام مع جوهر ما اتفقت عليها الاطراف المشكلة للتحالف جميعا، اتفق المجتمعون على تشكيل وفد من القادة لزيارة عمار الحكيم لمواصلة دوره كرئيس للتحالف، وتكليف الهيأة السياسية للتحالف بإنجاز تقييم لعمل الحكومة معتمدا على دراسة ومناقشة ما ستقدمه الحكومة في هذا المجال”.وكان عضو المؤتمر العام لتيار الحكمة الوطني، أيسر الجادري قد أكد، الاثنين (24 حزيران 2019)، انسحاب تيار “الحكمة” من تحالف الاصلاح والاعمار بعد ان طلب رئيس التيار عمار الحكيم ايجاد بديل له لرئاسة التحالف.وكان رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، قد دعا، الاحد (23 حزيران 2019)، الهيأة القيادية لتحالف الإصلاح والإعمار إلى اختيار رئيس بديل له.

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