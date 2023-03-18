قيادي إطاري:منظمة بدر استحوذت على كل مشاريع محافظة ديالى

قيادي إطاري:منظمة بدر استحوذت على كل مشاريع محافظة ديالى
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، اليوم ، منظمة بدر بزعامة الضمير الإيراني  هادي العامري بالاستحواذ على مشاريع محافظة ديالى بشكل مباشر.وقال العتبي في حديث صحفي، إن” المشاريع الخدمية تمول من خزينة العراق وليس من قبل حزب او تحالف سياسي او اشخاص”، مشيرا الى أنه “يجب ان توزع بانصاف على جميع المدن وفق اليات شفافة ومنصفة وليس وفق مبدأ الولاء العشائري والسياسي”.واشار الى أن “منظمة بدر استحوذت على مشاريع ديالى بطرق مختلفة بسبب سطوتها “، موضحا ان “الولاء العشائري والحزبي هو من يحدد مسارات الكثير من الخدمات على نحو حرم مناطق كثيرة منها ، فيما تعاني اخرى من تخمة المشاريع”.واوضح أن ” مشاريع ديالى ستكون امام السوداني لفتح ملفاتها خاصة مع تقديم نواب وجهات متعددة ملفات تتحدث عن فساد كبير في بعضها وهناك تحقيقات فعلية تجري حاليا”.واكد العتبي أن “بقاء استحواذ منظمة بدر على المشاريع واستغلالها في الترويج امر غير مقبول”.وفي وقت سابق كشف رئيس “حراك ديالى” عمار شنبه التميمي، عن تفاصيل ملف “صادم” للفساد المستشري في المحافظة بزعامة محافظها القيادي في بدر مثنى التميمي، مبينا أن ثلثي القيمة المحددة للمشاريع تذهب الى جيوب “فاسدين” من جهات واسماء متنفذة، والباقي ينفق على تنفيذها، فضلا عن (المناطقية) في توزيع المشاريع.يذكر ان ديالى ساقطة عسكريا وامنيا وسياسيا واقتصاديا بيد منظمة بدر وميليشياتها.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *