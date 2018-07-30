قيادي بتحالف الفتح:العبادي فاشل

بغداد/شبكة أخبار العراق- وصف رئيس حركة “كفى” المنضوية في تحالف الفتح النائب السابق رحيم الدراجي، الاثنين، رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ”الفاشل”، عادا قراره بسحب يد وزير الكهرباء قاسم الفهداوي “مسألة مفوضحة”.وقال الدراجي في تصريح صحفي له اليوم: إن “الوزير الحالي قاسم الفهداوي لم يكن وزيرا ناجحا بأي من المعايير، وبالتالي، فإن سحب يده من قبل العبادي ليس لكونه غير ناجح؛ بل لأن العبادي فاشل في تشخيص المشكلة منذ البداية؛ حيث إن وزير الكهرباء لم يتسلم منصبه الآن؛ بل هو وزير في هذه الحكومة منذ تشكيلها قبل 4 سنوات”.وأضاف أن “الكهرباء لم تتحسن في عهد الفهداوي؛ حيث إننا كنا ننتج نحو 14 ألفا إلى 15 ألف ميغاواط والآن ننتج المعدل نفسه، وهو أمر يعرفه العبادي الذي صار شجاعا الآن في إقالة الوزير لكي يظهر أمام المرجعية وأمام المتظاهرين بأنه شجاع وصاحب قرار بينما هي مسألة مفضوحة جدا».وأكد الدراجي، أن “خطبة المرجعية الدينية الأخيرة أنهت آخر أحلام العبادي، ولم يعد ممكنا معالجة الأمور في قرارات، حتى وإن بدت ظاهرا صحيحة، لكن كان ينبغي أن يتم اتخاذها قبل سنوات”.