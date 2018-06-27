قيادي تركماني:الأكراد وراء تحرك داعش في مناطق كركوك
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كركوك/شبكة أخبار العراق- اكد القيادي التركماني علي الحسيني، الأربعاء، ان الاكراد وعلى مدى 10 اعوام من سيطرتهم على الملف الامني في كركوك، كانوا جسراً لمرور الإرهابيين الى المحافظة، مشيرا إلى أن الكرد يعملون اليوم على دعم “داعش” للضغط على الحكومة لاعادة الملف الامني الى البيشمركة.وقال الحسيني في تصريح صحفي له اليوم، ان “الاكراد كانوا جسراً لعبور الارهابيين على مدى 10 سنوات الى كركوك، حيث استشهد اكثر من 4 الاف شخص من التركمان، كما حصلت في كركوك عشرات التفجيرات، حين انيط الملف الامني في المحافظة الى ثلاثة الوية من البيشمركة”.واضاف ان “كلام الاكراد عن ان مناطق كركوك كانت آمنة في ظل سيطرتهم على الملف الامني غير صحيح، فأذا عادوا الى كركوك ستعود الفتنة والمصائب”، مبينا أن “ماحصل في كركوك من خروق امنية، جاءت نتيجة التراخي الامني وعدم التنسيق بين القوات الامنية، الا ان العمليات المشتركة اجتمعت ووزعت المهام الامنية من جديد لضبط طريق بغداد – كركوك”.