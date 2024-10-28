قيادي تركماني:حسم شرعية حكومة كركوك الحالية من قبل القضاء منتصف الشهر المقبل

قيادي تركماني:حسم شرعية حكومة كركوك الحالية من قبل القضاء منتصف الشهر المقبل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في حزب الدعوة جاسم محمد جعفر ، الاثنين ، ان المحكمة الادارية وحدت الدعاوى الثلاث المقدمة من التركمان والديمقراطي الكردستاني وقسم من عرب كركوك بدعوى واحدة، مشيرا إلى انه سيتم البت بها منتصف الشهر المقبل.وقال جعفر في تصريح  صحفي ، ان ” سبب تأجيل البت بدعوى الطعن بشرعية جلسة انتخاب حكومة كركوك المحلية التي عقدت في بغداد والمقدمة من المكون التركماني يعود إلى ان المحكمة لديها دعوتين متشابهتين مقدمة من الديمقراطي الكردستاني وقسم من غرب كركوك ، لذلك ارتأت المحكمة الى توحيد الطعون الثلاث بدعوى واحدة ” .واضاف ان ” توحيد الطعون يبعث الآمل بإن المحكمة سوف تبت بقرار لصالح المتقدمين بالطعن وسيصدر بشروط اما الغاء جلسة بغداد وإعادة الانتخاب من جديد او اعادة الحوار بشأن توزيع المناصب من جديد ويكون للتركمان تقاسم منصب المحافظ مع الكرد والعرب لمدة محددة ” ، مرجحا ان ” يصدر قرار البت بالدعوى الموحدة منتصف الشهر المقبل ” .يذكر ان المحكمة الادارية اعلنت تأجيل البت بالدعوى المقدمة من الجبهة التركمانية الموحدة الى موعد غير محدد ، والتي كان من المقرر البت بالقرار في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

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