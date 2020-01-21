قيادي تركماني: سنقاتل الأكراد إذا دخلوا كركوك لغرض السيطرة عليها

قيادي تركماني: سنقاتل الأكراد إذا دخلوا كركوك لغرض السيطرة عليها
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بين القيادي التركماني جاسم محمد البياتي، الثلاثاء، ان الاكراد سيرتدون الكفن اذا اقدموا على الدخول الى كركوك والمناطق المتنازع عليها لفرض سيطرتهم، لافتا الى ان اللاعب الإقليمي التركي الإيراني يرفض انشاء الدولة الكردية خاصة اذا ماكان ذلك بدعم أميركي.وقال البياتي في تصريح  صحفي، “من المستبعد ان يكون رئيس الوزراء الجديد اقرب للاكراد من عادل عبد المهدي، كما انه من المستبعد ان يأتي رئيس وزراء جديد ويمنح الاكراد حرية الحصول على كركوك والمناطق المتنازع عليها”.وأضاف ان “من المحتمل ان يعود الاكراد من خلال عملية عسكرية للسيطرة على المناطق المتنازع عليها، لكن ذلك يعني انهم قد لبسوا الكفن بدخولهم الى هذه المناطق”.وأوضح ان “الطبقة الحالية المتنفذة وخاصة نيجرفان بارزاني اعقل من ان يقدموا على خطوة السيطرة على كركوك والمناطق المتنازع عليها”.وبين ان “اميركا قد تشجع الاكراد على ان يقوموا بالسيطرة على كركوك المناطق المتنازع عليها، ويحددون مسارا يمنع عبوره مثلما حدث سابقا عند خط عرض 37″، لافتا الى ان “اميركا لن تجازف بدعم تشكيل دولة كردية في الوقت الراهن خاصة انهم يعلمون ان ايران وتركيا تقفان بالضد من هذا المشروع”.

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