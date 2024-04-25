قيادي تركماني:(75) ألف أسرة تركمانية نازحة متواجدة في تركيا

قيادي تركماني:(75) ألف أسرة تركمانية نازحة متواجدة في تركيا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف رئيس كتلة الاطار التركماني النائب مختار الموسوي،  اليوم الخميس، وجود 75 الف عائلة تركمانية نازحة متواجدة في تركيا.وقال الموسوي في حديث صحفي، ان “هناك جهات حكومية تحرص على إرجاع عوائل الدواعش أكثر من حرصها على النازحين التركمان والايزيديين “.واتهم هذه الجهات بـ “اهمال عوائل الشهداء والمضحين وتركهم في خيام النزوح بينما يتسابقون على إرجاع عوائل داعش الارهابي واسكانهم في مخيمات داخل محافظة نينوى”.وأشار إلى أن ” هناك من يسعى لإرجاع عائلات داعش الارهابي وجلبهم من مخيم الهول السوري ووضعهم في مخيمات بالموصل تتوفر فيها أغلب سبل الراحة “.

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