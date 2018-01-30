قيادي سابق في حزب الدعوة للعبادي: لن تذوق الولاية الثانية

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مصطفى موسى المنافس الوحيد للسيسي في انتخابات الرئاسة المصرية
البرلمان الإيراني يناقش موازنته لعام 2018 بدون عجز مالي
تركيا:الولايات المتحدة أوقفت تزويد أكراد سوريا بالسلاح
أردوغان:التنظيمات الإرهابية تسرح في سوريا تحت العلم الأمريكي
الجدعان:13 مليار دولار تم إدخالها إلى خزينة الدولة السعودية من جيوب الفاسدين
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الخارجية:زيارة الوفد المصري إلى بغداد لتوقيع اتفاقيات بين البلدين
وزير النفط:هنال حل لأزمة تسويق النفط في كردستان
سفراء الدول الصناعية الكبرى والاتحاد الأوروبي وممثل البنك الدولي يؤكدون مواصلة دعمهم للعراق
ائتلاف المالكي:تنصل الدول الكبرى عن دعم العراق يؤكد وجود مؤامرة تحاك ضده
الفتلاوي: الشعب نائم ونفطه مباع مقدما لغاية 2035 لصالح شركات خصخصة الكهرباء
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