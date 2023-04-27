قيادي شبكي:نرفض سيطرة حزب بارزاني على سهل نينوى

قيادي شبكي:نرفض سيطرة حزب بارزاني على سهل نينوى
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن القيادي في التحالف الشبكي سامي فاضل، اليوم الخميس، رفض جميع مكونات سهل نينوى تحكم حزب مسعود بارزاني بمناطق سهل نينوى، فيما هدد بالاعتصام المفتوح لمنع عودتهم. وأكد القيادي الشبكي في حديث صحفي، أن “جميع المكونات في سهل نينوى ترفض تحكم الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يترأسه مسعود بارزاني بالأمور الإدارية وتعيين مدراء النواحي في منطقة السهل”. وأضاف فاضل أن “الحزب الديمقراطي والبيشمركة التابعة له، لهم ذكريات سيئة مع أهالي نينوى من جميع المكونات. وتابع “نرفض وبشكل قاطع تحكم الحزب الديمقراطي بتعيين مدراء النواحي والدوائر في سهل نينوى وسنقوم باعتصام مفتوح منعا لعودتهم، كونهم ارتكبوا أفظع الجرائم إبان سيطرتهم على مناطقنا” على حد تعبيره.وفي وقت سابق أشارت مصادر صحفية الى وجود صراع سياسي على أحد المناصب في نينوى، وان الخلاف بين الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، ونواب عن المكوّن الشبكي، وسط تحذيرات من خطورة تطوّر الخلاف على المنصب، وبلوغه مرحلة الفوضى.

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