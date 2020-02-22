قيادي في حزب بارزاني:أمريكا وإيران حاضرتان في تشكيلة حكومة علاوي

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان، السبت، أن إيران وأمريكا كانت حاضرتان في المفاوضات مع بغداد بشأن التشكيلة الحكومية. وقال باجلان في حديث صحفي، إن “إيران وأمريكا لم يتغيبا عن المفاوضات التي جرت بين الكرد وبغداد بشأن تشكيل الكابينة الوزارية”. وأضاف، أن “الحلفاء بكل تأكيد سيكون لهم موقف في حال مررت الكابينة دون الرجوع الى المكونات الاخرى، واشراكها في ادارة الدولة”.