قيادي كردي:مطار أربيل من أفسد مؤسسات الإقليم

قيادي كردي:مطار أربيل من أفسد مؤسسات الإقليم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وصف القيادي في حراك الجيل الجديد ريبوار محمد، الثلاثاء، مطار أربيل بأنه من أفسد المؤسسات الرسمية داخل إقليم كردستان.وقال محمد في حديث صحفي، إن “المطار لايلتزم بالشروط الموضوعة من قبل سلطة الطيران المدني ويتم فيه إدخال جميع المواد الممنوعة من المشروبات الكحولية والمخدرات وغيرها”.وأضاف أن “عائدات المطار المالية لا تدخل ضمن إيرادات وزارة المالية في الإقليم ولا تسلم أيضا للحكومة الاتحادية، رغم أنها تقدر بمليارات الدنانير سنويا”.وأشار إلى أن “إدارة المطار من الناحية الأمنية لا تلتزم بالقرارات الصادرة من سلطة الطيران أو الجهات الأمنية بمنع أشخاص من السفر والذين عليهم مؤشرات أمنية، وهذه مخالفة صريحة وواضحة”. 

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