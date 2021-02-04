قيس عبد الرحمن عارف في ذمة الخلود

قيس عبد الرحمن عارف في ذمة الخلود
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 عمان/شبكة أخبار العراق- توفي العميد البحري المتقاعد قيس،اليوم الخميس، النجل الأكبر لرئيس جمهورية العراق الأسبق عبد الرحمن محمد عارف الجميلي.وجاءت وفاة العميد البحري المتقاعد قيس عبد الرحمن محمد عارف الجميلي في العاصمة الأردنية عمان، بعد اصابته بمرض كورونا.وسبق أن توفي نبيل، وهو الشقيق الأصغر لقيس عبد الرحمن محمد عارف الجميلي، في المنزل الرئيسي للعائلة في بغداد، في شهر تموز 2020، بعد صراع مع مرض السرطان لثلاثة شهور، ودفن في مقبرة خاصة بالعائلة بمقبرة الكرخ في العاصمة.وتحفظت عائلة الرئيس الأسبق للعراق، على إجراء مجلس عزاء في ظل ظروف فيروس كورونا، ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة في البلاد لمنع التجمعات والمجلس حفاظاً على سلامة الجميع من انتقال عدوى الفيروس من شخص إلى آخر.يشار إلى أن عبد الرحمن عارف هو الرئيس الثالث لجمهورية العراق، والحاكم الجمهوري الثالث منذ تأسيس الجمهورية، وشغل منصب الرئاسة في الفترة من 16 نيسان عام 1966 إلى 17 تموز 1968.الجدير ذكره، أن مجموعة من الضباط، والسياسيين بقيادة حزب البعث، أنهت حكم عبد الرحمن عارف، في حركة انطلقت بشهر تموز من عام 1968، بعد أن داهموا قصره، وأجبروه على التنحي مقابل ضمان سلامته وعائلته، وتم نفيه إلى تركيا، حتى عاد أوائل الثمانينيات، بعد أن أذن له بذلك صدام حسين الذي تسلم السلطة عام 1979.وطالب بعض العراقيين والأحزاب العربية في عمان إلى دفن المرحوم قيس في مقبرة العائلة في بغداد بعد مفاتحة السفارة العراقية في تأمين طائرة لنقل جثمانه وهناك من يطالب بدفنه في مقبرة الشهداء مع والده في الأردن. وتعزي أسرة شبكة أخبار العراق اسرة المتوفي بهذا المصاب الجلل. إنا لله وإنا اليه راجعون.

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