كأس بطولة العراق بكرة الطاولة من نصيب نادي السكك

كأس بطولة العراق بكرة الطاولة من نصيب نادي السكك
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أحرزت الشركة العامة للسكك الحديد العراقية (احدى تشكيلات وزارة النقل)،الاربعاء، كأس بطولة العراق بكرة الطاولة .وقالت الشركة في بيان ، أن “نادي السكك حريص كل الحرص على تقديم كل مايليق برقي هذه الشركة وسمعة النادي العريق الذي يمثل امجاد النوادي بالمثابرة لأحراز البطولات على كافة الصعد والمستويات للوصول الى بطولات الدوري العراقي الممتاز” .وعبرت الشركة بجميع منتسبيها عن “سعادتها لهذا الإنجاز الرائع الذي يضاف ضمن الإنجازات المتحققة في ميادين العمل التي لاقت دعم مباشر من وزير النقل المهندس عبدالله لعيبي بما يخص  المجال الرياضي”  .

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