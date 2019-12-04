كاتانايتش:جاهزون لمباراة البحرين

كاتانايتش:جاهزون لمباراة البحرين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- يعول مدرب المنتخب الوطني، سريتشكو كاتانايتش، على الجماهير العراقية المتواجدة في العاصمة القطرية الدوحة من اجل تحقيق الفوز على البحرين في نصف نهائي كأس الخليج 24.وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة ، إن “كل شيء يجري مثل كل مباراة، وجاهزون لمباراة البحرين وانا فخور باللاعبين بكل ما قدموه في البطولة وسنعمل على تقديم الافضل في مباراة البحرين والاستمتاع بما سنقدمه”.واضاف “انا راض تماماً على اللاعبين ولدينا لاعبين جيدون، معظم المنتخبات  لديها غيابات بسبب اللاعبين المحترفين، ونحن لدنيا غيابات ولكن انا اثق بجميع اللاعبين الشباب”.وبين أن “اللاعبون حين يقدمون اداءً جيداً فستكون الأمور على خير، ولكن اللاعبون لا يستمرون في تقديم كل ما لديهم في جميع المباريات ونعمل على تصحيح هذا الامر”.واكد أن “كل مباراة تختلف عن الاخرى، البحرين لعبوا معنا بصفوف مختلفة، ولا يمكن ان نفهم بماذا سيقومون به، نحن موجودين هنا لكي نفوز وخلال 90 دقيقة من المباراة يجب ان نعمل كفريق ونساعد بعضنا وبهذا يمكننا ان نفوز”.واضاف “لدينا لاعبون لديهم خبرة هذه المباريات، سنحاول الضغط وتحقيق الفوز مثل ما فعلنا في المرات السابقة، بالنسبة لركلات الترجيح، هذا الشيء سيتم تحديده في المباراة”، مشيراً إلى أن “وجود الجمهور  العراقي هو عامل ايجابي، هذا يحفز ويشجع اللاعبين”.واتم كاتانيتش، “في كربلاء فازوا علينا بهدف نظيف من كرة واحدة، وحيازة الكرة كانت لنا، وبعدها تعادلنا في مباراتين أمامهم ، يجب علينا ان لا نتطلع للوراء،لدينا مباراة يوم غد وسنرى ما يحدث بها”.وسيتواجه المنتخبان في نصف نهائي كأس الخليج “خليجي 24” على استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت بغداد.

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