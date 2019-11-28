كاتانيتش:تركيزنا ينصب الآن على مواجهة الفريق الإماراتي

كاتانيتش:تركيزنا ينصب الآن على مواجهة الفريق الإماراتي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مدرب المنتخب العراقي ستريشكو كاتانيتش، الخميس، أن كل التركيز الآن ينصب على مواجهة الإمارات يوم غد.وقال كاتانيتش: “طوينا صفحة الفوز على المنتخب القطري التي خاض فيها فريقنا مباراة قوية، وكان جلهم من اللاعبين الشباب، واستطعنا ان نوظفهم بالشكل الصحيح، وكنا ايضا محظوظين بعض الشيء لعدم تسجيل منتخب قطر هدف في بداية المباراة، وبالتالي حققنا العلامة الكاملة، وكل تركيزنا ينصب الآن على مواجهة الإمارات يوم غد”.وأكد، أن “المباراة ليست عاطفية كوني أعمل معهم منذ فترة، نعم انا ممتن منهم على العمل معهم، وتعد هذا الفترة جميلة بالنسبة لي، لكنني لست لاعبا لكي أتعاطف معهم، يجب على اللاعبين ان يجتهدوا جميعهم غدا داخل ارضية الملعب، ويقدموا اداء متميزا، وهذا اهم اهدافنا”.واضاف كاتانيتش: “يجب اعطاء الفرصة الى اللاعبين الشباب، والا لماذا انتقيناهم من الدوري، وهذه افضل فرصة حتى يشتركوا بها، ولديّ ثقة كاملة بهم، ولديّ ايضا سر لم افصح عنه هنا بين وبين اللاعبين، ولم أغير وجهة نظري عن الدوري وهو الآن متوقف، وليس لديّ شيء أقوله، لكن يجب ان نحسن اداءنا في الملعب، دور المساعد واضح معي وهو شخص متميز، ويؤدي عمله بأتم وجه، وايضا هو صريح جدا معي ومتعاون، وعندما كان الدوري مستمرا كان يبلغني بجميع اللاعبين المتميزين، وانا كنت على تواصل معه”.

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