كاتانيتش:توقف الدوري العراقي الممتاز غير صحيح

كاتانيتش:توقف الدوري العراقي الممتاز غير صحيح
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعرب مدرب المنتخب الوطني، سريتشكو كاتانيتش، عن استيائه من توقف الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.وقال مصدر مقرب من المدرب ، إن “مدرب المنتخب الوطني، اعرب عن استيئاه من توقف الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم”.واوضح أن “كاتانيتش، يلوم الاتحاد العراقي على قرار ايقاف الدوري، خاصة وان اللاعبين تنتظرهم مباراتين حاسمتين امام ايران والبحرين في التسفيات المزدوجة المؤهلة لكاس العالم وكاس آسيا”.ومن المقرر ان يتجمع المنتخب الوطني في الثامن من شهر تشرين الثاني المقبل من اجل الاستعداد لمباراة ايران المقرر اقامتها في الـ14 من تشرين القاني المقبل بالبصرة.

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