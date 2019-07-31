كاتانيتش:قائمة المنتخب الوطني لتصفيات كأس العالم 2022 ستضم لاعبين جدد

كاتانيتش:قائمة المنتخب الوطني لتصفيات كأس العالم 2022 ستضم لاعبين جدد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد مدرب المنتخب الوطني، سريتشكو كاتانيتش، ان قائمة اسود الرافدين لتصفيات كأس العالم 2022 ستضم لاعبين جدد.وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحفي الذي اعقب المباراة، إن “الحصول على اول ثلاث نقاط في أية بطولة شيء مهم جدا، اما توقيت البطولة فلم يكن صحيحا، ونحن عازمون على تحقيق نتائج ايجابية والوصول الى المباراة النهائية”.واضاف “بالرغم من ان هناك فوارق كبيرة بين اللاعبين، لكنني سأعمل على هذه النقطة المهمة، ولاتوجد لدينا أية إصابات”.واكد كاتانيتش، “خلال بطولة اسياسيل سأحاول قدر الامكان اشراك جميع، اللاعبين، ولدينا مباريات قريبة ويجب ان لا استقر على تشكيل ثابت، والقائمة النهائية لتصفيات كاس العالم ستشهد لاعبين جدد”.وتغلب المنتخب الوطني على نظيره اللبناني بهدف دون رد، امس الثلاثاء. 

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