كاتانيتش:مواجهة الفريق اليمني سيكون بنفس اللأعبين

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حزب بارزاني:على رئيس الوزراء المقبل مراعاة مصالح الكرد والمضي بالإتفاق النفطي والمالي الذي إبرم مع عبد المهدي
وزير لبناني يطالب حكومته بوضع اليد على مليار دولار مهربة من قبل البارزاني
موانىء العراق تحت سيطرة الصدر والحكيم والمالكي و100 مليون دولار يوميا لصالح الميليشيات من مزاد بيع العملة!
حزب بارزاني:14% نسبة موازنة الإقليم لعام 2020
نيجيرفان يعلن عن زيارة وفد كردي ثالث إلى بغداد لبحث موازنة 2020
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السيطرة على الحاجز الأول من جسر السنك من قبل المتظاهرين
شباب ميسان الثائر يغلقون مكتب التلفزيون الرسمي في المدينة
اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
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