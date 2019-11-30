كاتانيتش:مواجهة الفريق اليمني سيكون بنفس اللأعبين

كاتانيتش:مواجهة الفريق اليمني سيكون بنفس اللأعبين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، سريتشكو كاتانيتش، انه لم يحدد بعد تشكيلة فريقه لمواجهة اليمن بالجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس الخليج 24.وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة ، إنه “لا اعرف قوانين البطولة ولكن لا توجد فرصة لإضافة اللاعبين في الوقت الحال، حسين علي لم يتدرب مع ناديه ولا توجد فرصة له للتواجد مع المنتخب الوطني ببطولة الخليج وسننتظر الحالة الصحية للاعب سعد ناطق، لتقرير مصيره مع المنتخب واتمنى ان يكون جاهزاً”.واضاف “الى الان لا اعرف التشكيلة امام اليمن لكن سأدخل المباراة باللاعبين الجاهزين من خلال التدريبات، لا اعرف من يسرب التشكيلة قبل المباراة من قبل بعض الصحفيين لكن في الحقيقة انا لا اهتم لهذا الامر لكنه في الاخير تصرف غير احترافي”.وأوضح كاتانيتش، “غدا سيكون يوم راحة للاعبين بعد وقت طويل من العمل الشاق خلال الايام المقبلة، انا لا اقرا الصحف ولا يوجد لدي تواجد على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى امتلك هاتفاً قديماً”.وسيواجه المنتخب الوطني، نظيره اليمني في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الخليج “خليجي 24” يوم الاثنين المقبل.

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