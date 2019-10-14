كاتانيتش:نأمل فوز منتخبنا على كمبوديا

كاتانيتش:نأمل فوز منتخبنا على كمبوديا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد مدرب المنتخب الوطني، السلوفيني سريتشكو كاتانيتش، ان الفوز على كمبوديا غداً الثلاثاء، سيضع المنتخب الوطني في موقف جيد بالمجموعة الثالثة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة العراق وكمبوديا، إنه “لا انظر ولا أفكر بنتيجة مباراة كمبوديا مع إيران، فغدا يوم جديد ومباراة جديدة علينا العمل على تجاوزها بنجاح هذا ما يهمني وما يفكر فيه لاعبينا”.وأضاف أن “مهند ميمي لاعب جيد ولكن جميع لاعبينا ايضا جيدين وبإمكانهم تقديم اداء ونتيجة طيبة “، مؤكداً بالقول، “سنسعى للفوز في مباراة غد لأنها تضع فريقي في موقف جيد في ترتيب المجموعة”.وستقام المباراة على ملعب اولمبيك ستاديوم في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت بغداد. 

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