كاتانيتش معجب بمستوى اللأعب سعد عبد الأمير

كاتانيتش معجب بمستوى اللأعب سعد عبد الأمير
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مقرب من مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش، ان الأخير ابدى اعجابه بمستويات اللاعب سعد عبد الأمير.وقال المصدر:إن “كاتانيتش يتابع جميع مباريات الشرطة في دوري ابطال آسيا، وعلى وجه الخصوص اللاعب سعد عبد الأمير”.وأوضح أن “كاتانيتش ابدى اعجابه بالمستويات التي قدمها عبد الأمير في البطولة وقرر منحه فرصة ثانية واستدعائه لصفوف اسود الرافدين”.يذكر ان عبد الأمير كان قد استبعد من صفوف المنتخب الوطني بقرار من كاتانيتش. 

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