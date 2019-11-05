كاتانيتش يحضر تدريبات القوة الجوية في اربيل

كاتانيتش يحضر تدريبات القوة الجوية في اربيل
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حضر مدرب منتخبنا الوطني السلوفيني ستريشكو كاتانيش، تدريبات فريق القوة الجوية في محافظة اربيل.وقال مراسل/موازين نيوز/ ان”كاتانيش حضر تدريبات الصقور المقامة في اربيل، تحضيرا لمباراة مولودية الجزائر في دوري ابطال العرب”.واضاف، ان”مدرب منتخبنا الوطني كان يتابع اداء اللاعبين الذين استدعاهم للمنتخب لمباراتي البحرين وايران”.

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