كاتانيتش يستعد لمواجهة بوليفيا

بغداد/شبكة أخبار العراق- من المؤمل ان يصل المدير الفني للمنتخب العراقي السلوفيني كاتانيتش الى محافظة اربيل في ال29 من الشهر تشرين الاول الجاري لمتابعة عدد من مباريات دوري الكرة الممتاز قبل اعلان قائمته لمواجهة بوليفيا الودية.وسيصل كاتانيتش في الثاني من الشهر المقبل الى العاصمة بغداد لمتابعة عدد من مباريات دوري الكرة الممتاز فضلا عن الزيارات الميدانية للوحدات التدريبية الخاصة بعدد من الاندية التي يمثل لاعبوها النسبة الاكبر من لاعبي المنتخب العراقي.ويسعى كاتانيتش لتعويض اللاعبين سعد عبد الامير ومصطفى ناظم اللذين ستغيبهما الاصابة عن مواجهة بوليفيا فضلا عن حسم موقفه من اللاعبين المغتربين الثلاث جيلوان حمد وهوبير مصطفى وفرانس بطرس.