كاتانيتش يضم حارس الزوراء لصفوف المنتخب الوطني

كاتانيتش يضم حارس الزوراء لصفوف المنتخب الوطني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قرر مدرب المنتخب الوطني، سريتشكو كاتانيتش، استدعاء حارس مرمى نادي الزوراء، فهد طالب لصفوف اسود الرافدين في القائمة النهائية لمباراتي هونغ كونغ وكمبوديا في التصفيات الاسيوية المزدوجة.وقال طالب في تصريح  صحفي، إن “المدير الاداري للمنتخب الوطني، باسل كوركيس، اتصل بي وابلغني بانني موجود ضمن قائمة المنتخب للمباراتين المقبلتين في تصفيات المونديال”.وأضاف، أنه “سعيد جداً بهذا الاستدعاء وسابذل قصاراى جهدي من اجل التواجد في المباراتين”، مبيناً ان “الاستدعاء لصفوف المنتخب هو تتويج لجهوده التي بذلها خلال الفترة الماضية”.ومن المؤمل ان يعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، تشكيلة المنتخب، اليوم الاثنين.

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