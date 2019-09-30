كاتانيتش يضم حارس الزوراء لصفوف المنتخب الوطني

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نائب كردي:موظفي الإقليم يعيشون حالة من اليأس بسبب عدم صرف رواتبهم
ائتلاف المالكي:حكومة كردستان لاتحترم الحكومة الاتحادية ويجب عدم شمولها بموازنة 2020
القنصل الصيني لمسرور:عقود عبد المهدي خلال زيارته للصين تشمل الإقليم ايضا
تولر يدعو الحكومة والمؤسسات التجارية إلى الاستفادة من خبرة الشركات الأمريكية
مجلس كربلاء:15 مليار دينار دفعت إلى شركات حزب الدعوة دون إنجاز 1% من المشروع المحال إليها منذ 2014!
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الانتخابات المحلية بين عزوف المواطن وتزوير النتائج ..مجالس المحافظات أس الفساد
لا إعمار ولا خدمات ولا كرامة في ظل سيطرة اللصوص على حكم العراق
بين القوات العسكرية الزائدة عن الحاجة واستمرار عملياتها “الزائفة” الخزينة تستنزف
الشعب العراقي لايتحمل أستمرار فشل حكومة عبد المهدي
الحلبوسي أنهى فصلا مزعجا من حياته السياسية برفع الحصانة عن الزوبعي
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اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
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