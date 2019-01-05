كاتانيتش يمنع لاعبي المنتخب من الظهور الإعلامي

بغداد/شبكة أخبار العراق- منع مدرب المنتخب العراقي كاتانيتش لاعبي اسود الرافدين من التحدث والظهور بلقاءات مع مختلف وسائل الاعلام منذ وصولهم الى الامارات استعدادا للمشاركة ببطولة اسيا التي ستنطلق مساء اليوم السبت. وقال عضو اتحاد الكرة كامل زغير في حديث صحفي له اليوم: انه “نطالب الاعلاميين العراقيين المتواجدين لتغطية نشاط المنتخب الوطني بالصبر والتريث اذ سنجلس مع المدرب ونقنعه بضرورة السماح للاعبين بالتحدث لوسائل الاعلام”، مؤكدا ان “تواجد هذا العدد الجيد من الاعلاميين لتغطية نشاطات المنتخب في البطولة يمثل عامل ايجابي بزيادة الدعم للمنتخب الوطني قبل مواجهتنا الاول امام منتخب فيتنام”. واضاف زغير ان “كاتانيتش منع وسائل الاعلام من التواجد في الفندق الذي نمكث فيه ايضا”، مبينا انه “لايعرف سبب امتعاض المدرب السلوفيني من وسائل الاعلام بمختلف انواعها”. يشار الى ان المدرب كاتانيتش منع الملاك التدريبي المساعد واللاعبين من الظهور بوسائل الاعلام.