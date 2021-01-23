كاتانيتش يوجه الدعوة إلى اللاعب(محمد داود) لقائمة المنتخب الوطني

كاتانيتش يوجه الدعوة إلى اللاعب(محمد داود) لقائمة المنتخب الوطني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجهَ مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، الدعوة إلى لاعب فريق النفط (محمد داود) لقائمة المنتخب التي ستواجه الكويت ودياً، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب البصرة الدولي.وذكرَ المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني، هشام محمد بحسب الوكالة الرسمية، أن “دعوة داود جاءت بدلاً من اللاعب علاء عبد الزهرة الذي أثبتت الفحوصات الطبية تعرضه لإصابةٍ بتمزق في العضلة من الدرجة الثانية، بعد تجدد الإصابة خلال مباراة فريقه الزوراء أمام فريق السماوة يوم أمس الجمعة”.وأضافَ أن “وفد المنتخب الوطني سيصل إلى محافظة البصرة مساء اليوم السبت بتمام الساعة السادسة مساءً، وذلك لبدء تحضيراته لمباراة الكويت الودية”.

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