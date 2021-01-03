كادر تدريبي جديد لفريق الطلبة

كادر تدريبي جديد لفريق الطلبة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف نادي الطلبة، عن تسمية كادر تدريبي جديد لقيادة كرة الانيق في الموسم الحالي.وذكر النادي في بيان  , أن “الهيئة الادارية للطلبة، تتقدم بالشكر والتقدير للمدرب احمد خلف والكادر المساعد لكل ما قدموه من عمل بتفاني واخلاص خدمة للانيق خلال الفترة الماضية”.واضاف أن “المدرب عبد الكريم ناعم سيتواجد مع الفريق في المباراة المقبلة امام فريق اربيل، وان الكادر المساعد المؤلف من فريد مجيد وابراهيم عبد نادر سيقودان الفريق في المباراة المقبلة امام اربيل ضمن الجولة 13 لدوري الكرة الممتاز”.واشار النادي، إلى ان “ادارة الطلبة تؤكد انها تثمن الدور الكبير الذي قدمه المدربان احمد خلف ومدرب حراس المرمى عبد الكريم ناعم بعد اعتذارهما عن إكمال مسيرتهما مع النادي”. 

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