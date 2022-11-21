كازاخستان ..فوز توكاييف برئاسة الدولة للمرة الثانية

كازاخستان ..فوز توكاييف برئاسة الدولة للمرة الثانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن في كازاخستان، صباح اليوم الاثنين، عن فوز الرئيس قاسم توكاييف بالانتخابات الرئاسية المبكرة.وقالت اللجنة المركزية للانتخابات في كازاخستان، اليوم الاثنين، نقلا عن بيانات أولية إن الرئيس قاسم جومارت توكاييف فاز بفترة ولاية ثانية في الانتخابات المبكرة التي أجريت أمس الأحد.وأشارت اللجنة إلى أن توكاييف، البالغ من العمر 69 عاما، حصل على 81.31 في المئة من الأصوات.وكان استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أمس الأحد أظهر الثانية أن توكاييف في سبيله لتحقيق فوز كاسح في الانتخابات الرئاسية المبكرة، مما يشدد قبضته على السلطة بعد أقل من عام من تهميشه لسلفه نور سلطان نزارباييف الذي حكم البلاد طويلا.وصعد الدبلوماسي السابق توكاييف للسلطة في 2019 بعدما اختاره نزارباييف بنفسه لخلافته.وظل نزارباييف الحاكم الوحيد للبلاد منذ العهد السوفياتي، لكن توكاييف أدار ظهره لأستاذه السابق بعد انتفاضة في يناير وصفها بأنها محاولة انقلاب.ومن شأن تحقيق فوز انتخابي جديد أن يمنح توكاييف تفويضا مطلقا على غرار ذلك الذي حظي به نزارباييف وهو يرسخ حكم الفرد خلال 5 ولايات رئاسية متتالية.وأشار الاستطلاع إلى فوزه بما يتراوح بين 82 و85 بالمئة من أصوات الناخبين في ظل خوضه السباق أمام 5 مرشحين مغمورين.وتوقعت استطلاعات رأي ألا يتمكن أي من المرشحين الخمسة الآخرين من الحصول على نسبة أصوات تتخطى العشرة بالمئة.

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