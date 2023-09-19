كاساس:بطولة الأردن مثالية لإعداد المنتخب الوطني العراقي للاستحقاقات المهمة

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ضد صوت الشعب والمحكمة الاتحادية ..زيدان..رغبات الكويت أوامر
الهوان..وزير خارجية العراق يزور نظيره الإيراني على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة
نائب:العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم شاذة
ائتلاف المالكي:قرار إبطال التصديق على إتفاقية خور عبداللة ملزمة للجميع
بالوثائق..(174)نائبا يطالبون وزارة الخارجية بإيداع قرار المحكمة الاتحادية لدى الأمم المتحدة بشأن إبطال إتفاقية قناة خور عبدالله
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الخزانة الأمريكية:الدين العام الأمريكي تخطى حاجز 33 تريليون دولار
واشنطن وبكين تتطلعان إلى المزيد من المحادثات في العلاقات الثنائية والدولية
اليابان قلقة من التعزيزات العسكرية البحرية الصينية
فرض حظرا على الحبوب الأوكرانية من قبل بولندا والمجر وسلوفاكيا
البيت الأبيض:بايدن “لم يكذب على الشعب الأمريكي”
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- اراء ومقالات
- اقتصادية
ائتلاف المالكي:قرار إبطال التصديق على إتفاقية خور عبداللة ملزمة للجميع
بالوثائق..(174)نائبا يطالبون وزارة الخارجية بإيداع قرار المحكمة الاتحادية لدى الأمم المتحدة بشأن إبطال إتفاقية قناة خور عبدالله
ائتلاف النصر:السكوت عن الانتهاكات التركية لسيادة العراق خيانة
الخزانة الأمريكية:32.6 مليار دولار قيمة حيازة العراق من السندات الأمريكية
اليوم..الدولار يحلق عالياً في ظل السوداني والعلاق
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- تحقيقات
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
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- متابعات خاصة
حكومات الخيانة والهوان والفساد والفشل وراء شحة المياه في العراق
أزمة كركوك في صورتها الحقيقية، إنها “قدس” و”ليلى”
طعن العراق في ظهره من قبل الكويت لن يمر ولن ينسى
العفو الدولية تطالب حكومة السوداني بسحب قوانينها التعسفية ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي
الأمن الوطني العراقي تحت القيادة الإيرانية بزعامة الدعوجي( أبو علي البصري)
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- منوعات
- صورة وتعليق
ضد صوت الشعب والمحكمة الاتحادية ..زيدان..رغبات الكويت أوامر
مهازل..التخطيط النيابية:تحسن الخدمة الكهربائية في نهاية 2026!!
محافظها قيادي في التيار الصدري..النزاهة:اختلاس (58) مليار دينار في كهرباء محافظة ذي قار
السوداني يوافق على إحالة عقود مشاريع قانون الأمن الغذائي إلى هيئة النزاهة والمحاكم المختصة
عبيد إيران الإطاريين ينفذون أوامرها بنقل عناصر المعارضة الكردية الإيرانية إلى العمق العراقي
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- اذاعة INN