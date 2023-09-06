كاساس:مشاركتنا في بطولة ملك تايلاند لمعرفة مستوى لاعبينا

كاساس:مشاركتنا في بطولة ملك تايلاند لمعرفة مستوى لاعبينا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عُقد، صباح اليوم الأربعاء، المؤتمرُ الصحفي لمدرب منتخبنا الوطني “خيسوس كاساس” والخاص بمواجهة منتخب الهند في افتتاح منافسات كأس ملك تايلاند 49 يوم غد الخميس.ونقل بيان لاتحاد الكرة عن كاساس قوله إن” الهدفِ من المشاركة في البُطولة والتي عدّها مهمةً كوننا سنواجه منتخباتٍ من آسيا ومختلفة عن منتخبات روسيا وكولومبيا التي واجهناها في آخر مبارياتنا، والتعرف على مستوى لاعبينا عندما يكون الاحتكاكُ مع منتخبات من القارةِ نفسها، وبالتالي ستعود بالفائدةِ علينا”.وأضاف :” فيما يتعلق بالتساؤلات التي تطرح عن متى يكون هناك استقرار في القائمةِ النهائية في اختياراته، أوضح كاساس: أن اختياراتنا تكون مختلفةً كون العمل في الأندية يختلف تماماً عن العمل مع المنتخباتِ الوطنيّة، ولا يمكنك البقاء فقط على قائمةٍ مؤلفةٍ من 23 لاعباً، نحن دائماً نختارُ الأفضلَ من خمسين لاعبًا في كل منافسةٍ أو استحقاقٍ يخص المنتخبَ الوطني، وحينها سنختار الأفضل من بينهم مع كل استحقاق”.وتابع :” دائما تكون الغايةُ أو الهدف من كل مشاركة أو في أي مباراةٍ هو تحقيق الفوز، لكن هذا لا يعني إننا سنواجهُ منافساً سهلاً بل إن المنتخب الهندي منتخبٌ صعب ومتطورٌ كثيراً، ويمتلك مواصفاتٍ مميزةً مع فكرٍ تدريبي ذكي وحلولٍ كثيرة وتمريرات قصيرةٍ وطويلة مع امتلاكه حلولاً مختلفة و لاعبين أذكياء مميزين في مراكز مختلفة”.

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