كاساس:مواجهة الفريق العُماني ستكون صعبة

كاساس:مواجهة الفريق العُماني ستكون صعبة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف مدرب منتخب العراق، خيسوس كاساس، أمس الأربعاء، مواجهة المنتخب ضد نظيره العماني ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم “ستكون صعبة”.وقال كاساس خلال مؤتمر صحفي عقده امس، إن دعم الجماهير العراقية كبير لنا خصوصاً التي تتواجد في الملعب، عندما ينخفض مستوى اللاعب في الملعب هذه لحظات نحتاج للجماهير العراقية في المباراة.وبين ان مواجهة عمان ستكون صعبة وهي على غرار كأس الخليج خلال مباراتين في الوقت الأصلي لم نتمكن من الفوز عليهم.بينما قال لاعب المنتخب العراقي، أمير العماري خلال المؤتمر ذاته، إن منتخب عمان فريق جيد، ولكن علينا كلاعبين أن نكون أفضل منهم في الملعب .واضاف ان المباراة صعبة ولكن بدعم الجمهور في الملعب سنفوز على عُمان.

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