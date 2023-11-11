كاساس يستدعي(25) لاعباً لمواجهة منتخبي إندونيسيا وفيتنام

كاساس يستدعي(25) لاعباً لمواجهة منتخبي إندونيسيا وفيتنام
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن الجهازُ الفنيّ للمُنتخبِ الوطنيّ، السبت، استدعاءَ (25) لاعباً لمواجهة منتخبي إندونيسيا وفيتنام ضمن التصفياتِ المزدوجة المؤهلة لنهائياتِ كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.وضمت القائمةُ بحسب بيان لاتحاد الكرة تلقته “بغداد اليوم”، كلاً من: جلال حسن ، فهد طالب، أحمد باسل ، فرانس بطرس ، سعد ناطق ، علي عدنان ، ريبين سولاقا، حسين علي ، مصطفى سعدون ، أحمد يحيى ، ميرخاس دوسكي ، أمجد عطوان ، أحمد علي ، أسامة رشيد ، أمير العماري ، إبراهيم بايش ، حسن عبد الكريم، دانيلو السعد، يوسف أمين ، بشار رسن ، علي جاسم ، أيمن حسين ، علي الحمادي ، مهند علي وباشانغ عبدالله.ومن المؤمل أن يغادرَ وفدُ المنتخب الوطنيّ إلى البصرة مساء الأحد المقبل، ومع التحاقِ اللاعبين المحترفين في الأيام المقبلة (الأحد – الثلاثاء) حسب جدول مبارياتهم والتزاماتهم مع أنديتهم، وخط سير رحلاتهم التي تمّ تأمينها في الوصولِ إلى البصرة.يذكر أن المنتخب الوطنيّ سيواجه إندونيسيا في ملعبِ البصرة الدوليّ يوم 16 من هذا الشهر، ثم يتوجه بعد ذلك إلى هانوي لمُواجهةِ فيتنام في 21 من نفس الشهر.

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