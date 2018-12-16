كاصد يستغرب من استبعاد اللأعب سعد عبد الأمير من قائمة المنتخب لكأس اسيا 2019
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بغداد/شبكة أخبار العراق- استغرب حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي القوة الجوية محمد كاصد، الأحد، استبعاد قائد اسود الرافدين سعد عبد الأمير من قائمة المنتخب لكأس آسيا 2019.وقال كاصد في تصريح صحفي له اليوم، إن “قائمة المنتخب الوطني اثارت الكثير من الجدل خاصة مع غياب عنصر الخبرة عن الفريق، نعم هناك لاعبين جيدين في القائمة لكن تم استبعاد لاعبين نحن بامس الحاجة اليهم في كأس آسيا”.وأوضح أن “الجميع يعلم مدى حاجة المنتخب الوطني للاعب القائد في أرضية ميدان، فاستبعاد عبد الأمير من التشكيلة أمر يثير الاستغراب، لان عبد الأمير لعب في العديد من البطولات والمسابقات الدولية، لكن القرار يبقى بيد المدرب”.تجدر الاشارة الى ان استبعاد عبد الامير من قائمة اسود الرافدين اثار سخط الجماهير العراقية، كونه من ابرز الاسماء التي مثلت المنتخب في الاعوام السابقة.