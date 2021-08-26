كامل:انطباع وفد اتحاد كأس الخليج العربي على تحضيرات خليجي 25 كان ايجابيا

كامل:انطباع وفد اتحاد كأس الخليج العربي على تحضيرات خليجي 25 كان ايجابيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت الهيأة التطبيعية، اليوم الخميس، أن الانطباع العام الذي دوّنه الوفدُ عن تحضيرات خليجي 25 في البصرة كان إيجابيا.وقالَ نائب رئيس الهيأة التطبيعية، شامل كامل، في بيان ، إن “زيارة الوفد استمرت من ٢٣ حتى 25/8/2021، اطلع من خلالها على الملعب الرئيس في المدينة الرياضية في البصرة، وملاعب التدريب والمستشفيات وملاعب التحكيم وفنادق كبار الضيوف وفنادق الرياضيين وأماكن البعثات الإعلامية والفنادق المقترحة”.وأضافَ، أن “الانطباع العام الذي دوّنه الوفدُ كان ايجابياً، وشملَ الأعمالَ الجارية والتطور في المنشآت الرياضية المخصصة لاحتضان خليجي ٢٥ في البصرة، ووجدنا أن لدى الوفد الرغبة الأكيدة بأن تقام البطولة في البصرة بموعدها المحدد”.وأشارَ إلى أن “الاجتماعات التي أقيمت ما بين التطبيعية والوفد ووزارة الشباب أسهمت بشكلٍ واسعٍ في الوصول الى قواسم مشتركة رافقها التفهمُ الواضح من أعضاء وفد اتحاد كأس الخليج العربي بالطروحات والآراء التي كانت محورَ النقاشات، ما أدى الى أن تكون زيارة الوفد محطةً مهمةً في تضييفِ البصرة لخليجي ٢٥”.واختتمَ حديثهُ بالقول: “الوفد الشقيق سيغادرُ غداً الخميس، ونتطلع الى أن تكون التقاريرُ التي ترفع الى اتحاد كأس الخليج العربي بقمةِ الإيجابية مع تحديدِ موعد إقامةِ خليجي البصرة التي ستكون واحدةً من أفضل البطولات لرغبةِ الحكومة المركزيةِ في إنجاحها ووزير الشباب والرياضة عدنان درجال والحكومة المحلية بالبصرة ممثلةً بالمحافظ أسعد العيداني، والجهات الساندة والمنفذة”.واختتمتْ، امس الأربعاء، الزيارة التفتيشية لوفد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم للاطلاعِ على المرافق الحيوية التي تخصُ تنظيم خليجي ٢٥ المقرر إقامتها في البصرة، ورافقَ الوفد في زيارته التفقدية نائب رئيس الهيأة التطبيعية، شامل كامل، والأمين العام محمد فرحان، ومحافظ البصرة أسعد العيداني، وعدد من المديرين العامين في وزارة الشباب والرياضة”.

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