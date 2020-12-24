كامل:زيارة الوفد الخليجي إلى البصرة يوم 26 من الشهر المقبل

كامل:زيارة الوفد الخليجي إلى البصرة يوم 26 من الشهر المقبل
آخر تحديث:

بغداد مشبكة أخبار العراق- كشف نائب رئيس الهيئة التطبيعية شامل كامل، الخميس، عن موعد زيارة اللجنة المكلفة من قبل الاتحاد الخليجي الى البصرة، لبحث ملف استضافة العراق بطولة خليجي 25.وقال كامل، في تصريح صحفي، ان “موعد زيارة اللجنة المكلفة من قبل الاتحاد الخليجي حدد يوم  ٢٦ كانون الثاني من العام المقبل” . وبين، ان “الاتحاد الخليجي لكرة القدم شكل لجنة خاصة لزيارة العراق، بالتزامن مع مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره الكويتي في الـ ٢٧ من الشهر المقبل” .وتابع كامل، ان “من اهم  الشروط التي وضعها الاتحاد الخليجي قبل الموافقة على استضافة البصرة لبطولة خليجي 25، التأكد من صلاحية الملعب الرئيسي وملاعب التدريب ، وفنادق خمس نجوم ، والجانب الامني”.وهذا وكان الاتحاد الخليجي، قد شكل بالتنسيق مع تطبيعية اتحاد الكرة العراقي لجنة تفتيش للقيام بزيارة استطلاع لملاعب العراق لبحث ملف استضافة بطولة خليجي 25. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *