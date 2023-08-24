كتائب حزب الله:لن نسمح للص قطاع الطرق محمد الحلبوسي بسرقة أراضي الدولة

بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس كتلة حزب حقوق عن ميليشيا كتائب حزب الله حسين مؤنس، الخميس، عدم وجود خطوط حمر على أي متورط بقضية سرقة أراضي الوفاء ضمن محافظة الانبار، مطالبا الحكومة بالإسراع في حسم الملف وإحالة المتورطين للقضاء .وقال مؤنس في حديث صحفي، إن “الفساد في العراق لا مثيل له ولا يوجد أي شخص فوق القانون ولن نسمح للص قطاع الطرق رئيس البرلمان محمد الحلبوسي او غيره التعدي على أملاك الدولة “.وأضاف أن ” القانون يسري على الجميع ولا توجد حصانة لأي شخص يرد اسمه في ملف أراضي الوفاء”.واشار مؤنس، الى ان الملف يتعلق بهيبة الدولة وفرض القانون”، مشددا على” ضرورة حسم الملف وإحالة المتورطين للقضاء مهما كانت موقعه”.وكان رئيس كتلة حقوق النائب حسين مؤنس قد توعد في وقت سابق بمواصلة الكشف عن ملفات الفساد المالي والإداري، مؤكدا عدم وجود خطوط حمر في مكافحة الفساد .