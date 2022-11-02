كتائب حزب الله تطالب وزير التعليم بفتح جامعة شرقي بغداد بإدارتها أساتذتها من إيران

كتائب حزب الله تطالب وزير التعليم بفتح جامعة شرقي بغداد بإدارتها أساتذتها من إيران
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بارك رئيس كتلة حقوق النيابية الجناح السياسي  لميليشيا كتائب حزب الله ، حسين مؤنس، الاربعاء، لوزير التعليم والبحث العلمي نعيم العبودي القيادي في ميليشيا العصائب تسنمه المنصب.وذكر بيان للكتلة ، أن “مؤنس شدد خلال لقائه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، على ضرورة انشاء جامعة باشرافها الكتائب اساتذتها من ايران في مناطق شرق القناة  الخاضعة لسيطرة الميليشيات  مثل مناطق (النهروان ، المدائن ، مدينة الصدر ، الشعب ، الحسينية، الرشاد، وغيرها)”. وتابع البيان، ان الجانبين ناقشا، “توسعة المقاعد الدراسية للمتقدمين على الدراسات العليا كي يتسنى للطلبة الدراسة في العراق واستيعابهم في جامعات البلاد”.

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