كتاب “الرحيل الهادئ”..مسيرة الصحفي العراقي الراحل سلام الشماع

كتاب “الرحيل الهادئ”..مسيرة الصحفي العراقي الراحل سلام الشماع
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- صدر كتاب  بعنوان ” الرحيل الهادئ ” من  دار آمنة للنشر والتوزيع / عمان، وثقّ فيه مجموعة من الشعراء والكتاب مسيرة  الصحفي العراقي الراحل “سلام الشماع” ورحلته في عالم الصحافة والسياسة والعمل الوطني ،والكتاب من إعداد أحمد صبري وعبد العزيز الراوي.

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