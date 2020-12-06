كتلة التغيير تطالب بعدم تشريع قانون تمويل الانتخابات لكونه سابقة خطيرة

كتلة التغيير تطالب بعدم تشريع قانون تمويل الانتخابات لكونه سابقة خطيرة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعت عضو مجلس النواب عن كتلة التغيير بهار محمود، الاحد، مجلس النواب الى عدم تشريع قانون تمويل الانتخابات كونه سابقة خطيرة وسيكون عرف سئ.وقالت محمود في بيان صحفي ، إنه “من المفروض ان لا ترسل الحكومة مشروع قانون كهذا الى البرلمان، لأن تمويل الانتخابات يجب تثبيتها في موزانة ٢٠٢١”.واضافت ان “إقرار مثل هكذا قانون سيكون عرف سئ وسابقة خطيرة بحق البرلمان، مبينه ان اصدار قانون تمويل لمؤسسة معينة سيفتح الباب لباقي المؤسسات ان تطالب ايضا بتمويل ، كما انه لدينا هيئات مستقلة كمفوضية الانتخابات ستطالب لتمويل لها”.وتابعت: “لأجل هذه الأسباب نحن مع عدم اصدار هكذا قانون ولكن يثبت محتوى القانون بموازنة ٢٠٢١ وعلى الحكومة الاسراع في إرسالها الى البرلمان”. 

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