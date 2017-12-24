كتلة الشهرستاني:نحن نمثل المرجعية في ائتلاف المالكي!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت كتلة مستقلون برئاسة حسين الشهرستاني، الأحد، أنها ماتزال باقية ضمن ائتلاف المالكي، مشيرة إلى أنها ستبني تحالفاتها بناء على توجيهات المرجعية الدينية.وقال رئيس الكتلة النائب صادق اللبان في تصريح صحفي له اليوم: إن “كتلة مستقلون باقية لغاية الان ضمن ائتلاف دولة القانون وستدرس تحالفاتها الانتخابية مستقبلا”، مبينا أن كتلته “ستختار الجهة الأقرب للمصالح الوطنية والتي تلبي طموح الشارع وتوجيهات المرجعية”.وأضاف اللبان، أن “توجيهات المرجعية لها قدسية بالنسبة لعملنا لان كتلتنا تمثل المرجعية في ائتلاف المالكي”، مؤكدا أن “كل من سيقترب من توجيهات المرجعية ومصالح الشارع العراقي أكثر فسنتحالف معه”.