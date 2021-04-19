كتلة الصابئة المندائية:ملف إستعادة عقارات الطائفة المغتصبة معقد وشائك

كتلة الصابئة المندائية:ملف إستعادة عقارات الطائفة المغتصبة معقد وشائك
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد رئيس كتلة الصابئة المندائية نوفل الناشي، الاثنين ، أن ملف استعادة عقارات الطائفة المغتصبة معقد وشائك، مشيرا إلى أن استرجاع كامل العقارات المغتصبة بحاجة الى فترة السنة .وقال الناشي في تصريح صحفي، إن “هناك لجان حكومية مشكلة لمتابعة استرداد كامل الدور والأراضي المغتصبة التابعة لابناء الصابئة المندائيين”.وأضاف “اننا استطعنا استرجاع ٣٠ % من الدور والأراضي المغتصبة في بغداد وبعض المحافظات”، لافتا الى ان “ملف اغتصاب عقارات الطائفة معقد وشائك”.وكان الناشي كشف في تصريح سابق ، عن وجود ما يقارب أكثر من ٣٠ مزرعة تعود ملكيتها إلى الطائفة الصابئية في منطقتي المدائن والنهروان. 

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