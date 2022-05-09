كتلة “المستقلين” تعلن عن وقوفها مع مبادرة الإطار التنسيقي

كتلة “المستقلين” تعلن عن وقوفها مع مبادرة الإطار التنسيقي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت كتلة المستقلين، الاثنين، قبولها بمبادرة الاطار التنسيقي التي طرحها مؤخرا لمعالجة الانسداد السياسي الحاصل في البلاد.وقال النائب المستقل  المؤتلف مع ائتلاف المالكي  ياسر اسكندر وتوت في حديث صحفي، إن “كتلة المستقلين قبلت بمبادرة الإطار التنسيقي التي طرحها مؤخرا”.وأضاف وتوت، أن “المبادرة جيدة ووضعت حقاً حتى للمستقلين بتقديم شخصية لرئاسة الوزراء، لذا فإن أعضاء كتلة المستقلين يقفون مع تطبيقها، على أمل حسم باقي المناصب خلال المرحلة القليلة المقبلة”.وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم عطوان الموسوي أعلن في وقت سابق، عن موافقة الأطراف السياسية على المبادرة التي طرحها الإطار التنسيقي مؤخرا لمعالجة الانسداد السياسي.يذكر ان ياسر مع حزب الدعوة منذ ان كان والده القيادي في ائتلاف المالكي “اسكندر” ودخل للبرلمان بصفة مستقل وهو ليس كذلك بل مع المشروع الايراني.

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