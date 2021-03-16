كتلة النهج الوطني:الكاظمي وهب كردستان “ما لا يملك”

كتلة النهج الوطني:الكاظمي وهب كردستان “ما لا يملك”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبر القيادي في كتلة النهج الوطني، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وهب إقليم كردستان “ما لا يملك” في موازنة العام الحالي 2021، مشيرا إلى وجود 40 ملاحظة على الموازنة.وقال العتابي في حديث صحفي، إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وهب للاقليم “ما لا يملك” في الموازنة”، مبينا أن “الكاظمي لم يستشر الكتل حول الموازنة بعكس ادعاء مستشاريه”.وأضاف، أن “حوار وفود الاقليم لم يفضِ الى اي شيء”، لافتا إلى أن “ارقام بيع النفط التي تصل من إقليم كردستان العراق غير موثوقة”.وبين العتابي أن “قوانين الموازنة والمحكمة الاتحادية تأتي بظرف انتخابي خانق”، مؤكدا أن “تعديل القوانين في العراق تحول الى ظاهرة”.

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