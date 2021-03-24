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الكاظمي ومحمد آل ثاني يؤكدان على تعزيز العلاقات بين العراق وقطر
وزير خارجية قطر:الاستثمار في العراق من أولويات بلادي
الأعرجي ويلدز يبحثان تعزيز العلاقات بين العراق وتركيا
إنطلاق الجولة الرابعة من المباحثات العراقية المصرية الأردنية في عمّان
نائب كردي:حكومة بارزاني تمنح رواتب لأكراد سوريا وتركيا وإيران لأغراض انتخابية
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هوية رئيس الوزراء الإسرائيلي المقبل ستحدد بعد إكمال فرز الأصوات
الصين تقدم مذكرة احتجاج ضد عقوبات الاتحاد الأوروبي على مسؤولين صينيين
الولايات المتحدة وثلاث دول تجري مناورات بحرية في بحر العرب
لدمار المنطقة..الاتحاد الأوروبي يصطف مع إيران في الدفاع عن ملفها النووي
بلينكن:الصين تشكل تهديداً للاستقرار العالمي
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وزير خارجية قطر:الاستثمار في العراق من أولويات بلادي
إنطلاق الجولة الرابعة من المباحثات العراقية المصرية الأردنية في عمّان
كتلة النهج الوطني تحدد موقفها من حصة الإقليم في الموازنة
الاقتصاد البرلمانية تطالب بتشديد الرقابة على السوق لمنع التلاعب بأسعار المواد الغذائية
الحوار الإستراتيجي العراقي الأمريكي يتضمن الصحة والاقتصاد والطاقة والإصلاح المالي
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خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
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لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
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