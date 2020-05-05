كتلة النهج الوطني تحذر من تمرير حكومة الكاظمي

كتلة النهج الوطني تحذر من تمرير حكومة الكاظمي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- حذرت كتلة النهج الوطني , الثلاثاء, من تمرير حكومة ضعيفة لأنها ستزيد من معاناة المواطنين بدل تخفيفها، مؤكدة ضرورة أن تكون هناك حكومة قوية ولها رؤية استراتيجية اقتصادية وامنية لكونها أساس وجود الدولة.وقال عضو الكتلة النائب حسن العقابي في تصريح صحفي , ان “الحكومة المقبلة يجب ان تكون ذات رؤية استراتيجية في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية ولايمكن لنا ان نصوت على حكومة ضعيفة ولاتملك تلك الاستراتيجية”.وأضاف العقابي، أن “حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي المقبلة ستمتلك تلك الرؤية , لكن على مدى قصير بسبب التزامها باجراء الانتخابات المبكرة”.وأوضح، أن “الهدف ليس بتمرير الحكومة لغرض سد الفراغ وانما لاجل وضع خطوات أساسية لبناء دولة مؤسسات ثابتة واساسية لاتتغير بتغير الحكومات”, محذرا من “تمرير حكومة ضعيفة لأنها ستزيد من معاناة المواطنين بدل تخفيفها”. 

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