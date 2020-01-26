كتلة النهج الوطني ترفض استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت كتلة “النهج الوطني”، الاحد (26 كانون الثاني 2020)، أن التعامل بعقلية عسكرية مع الاحتجاجات والمتظاهرين سينقلب على من يمارسه بأقصى التبعات.

وقال رئيس الكتلة عمار طعمة، في حديث صحفي : “نشجب استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، ونحذر من عواقبه وتداعياته على استقرار المجتمع والنظام العام ونرفض اساليب فض التظاهرات باستخدام الرصاص الحي، والاساليب الاخرى المميتة او التي تلحق الضرر بالمتظاهرين”.

وأضاف البيان: “نهيب بالمتظاهرين اعتماد الاساليب الدستورية، والسبل السلمية في التعبير عن مطالبهم المشروعة”.

وتابع طعمة: “نذكر جميع القيادات السياسية والعسكرية ان الحلول الامنية والتعامل بعقلية عسكرية مع الاحتجاجات الرافضة للفساد والظلم، سينقلب على من يمارسه بأقصى التبعات القانونية والاخلاقية والتاريخية”.

وأكد على “ضرورة الاسراع بتسمية مرشح لرئاسة الوزراء يتمتع بالمقبولية الشعبية الواسعة وينسجم بخصائصه ومؤهلاته مع توجيهات المرجعية وتشكيل حكومة كفؤة مهنية تهيئ الظروف المطلوبة لإجراء انتخابات مبكرة بأسرع وقت”.