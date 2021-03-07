كتلة النهج الوطني تطالب بتخفيض سعر صرف الدولار وخلاف ذلك تعديل قانون البنك المركزي

كتلة النهج الوطني تطالب بتخفيض سعر صرف الدولار وخلاف ذلك تعديل قانون البنك المركزي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- هددت كتلة النهج الوطني، الأحد، بتعديل قانون البنك المركزي بحال إصرار الحكومة وإدارة البنك على رفع سعر صرف الدولار.وقال النائب عن الكتلة، حسين العقابي، في بيان ، إنه “مع ارتفاع اسعار النفط الخام وتنامي الايرادات النفطية ما زال وزير المالية علي عبد الامير علاوي مصراً على رفع سعر الدولار والتضييق على المواطنين العراقيين، لا سيما محدودي الدخل بمبررات مرفوضة تماما”.وأضاف العقابي: فقد تابعنا بإستغراب شديد تصريحات  السيد الوزير  بشأن ” عدم امكانية تغيير سعر صرف الدولار لأنه سعر معقول وان القرار اتخذ بالتشاور مع البنك المركزي وصندوق النقد الدولي والكتل السياسية ، وان الأسواق تقبلته وستعمل الحكومة على تعويض المقاولين المتضررين منه”.وتابع: “لا نعلم هل يعيش السيد وزير المالية في العراق ام في دولة أخرى، وهو لا يعي حجم الضرر الذي تعرض له المواطن العراقي جرّاء هذا القرار غير المدروس الذي أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد الاستهلاكية – حتى المنتجة محليا-  بنسبة تجاوزت الـ 30 %  ، ما أضاف عبئا آخر على كاهل العائلة العراقية ، وشكّل ضغطاً كبيرا على الوضع المعاشي للمواطن البسيط وتسبب بارباك واضح في السوق”.ولفت إلى، أن “رهن الاقتصاد العراقي باملاءات صندوق النقد الدولي واستجابة الكتل السياسية النافذة لهذه الإملاءات يمثل انعطافة خطيرة تؤثر على مستقبل البلاد وتضع مقدراته وثرواته بيد القرارات الخارجية التي اخر ما تفكر فيه مصالح البلد وشعبه”.وطالب العقابي، بـ “إعادة سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه سابقا ونؤكد إن السلطة التشريعية هي صاحبة الكلمة النهائية في جميع القضايا التي ترتبط بامور تسيير المسائل المالية من خلال التشريعات القانونية داخل قبة البرلمان”، مردفا بالقول: “على الرغم من ان رفع سعر صرف الدولار جاء بقرار من البنك المركزي وبتأثير حكومي وخارجي الا انه من الممكن تصحيح القرار من قبل السلطة التشريعية حتى وإن استلزم الأمر تعديل قانون البنك المركزي”.

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