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البرلمان يصوت على حذف المواد 38،42،43،47 من قانون الموازنة
الكاظمي ومحمد بن سلمان يؤكدان على تعزيز العلاقات بين العراق والسعودية في كافة المجالات
مصدر:بعض الكتل السياسية والنواب يعتزمون مقاطعة جلسة التصويت على الموازنة
تحالف الفتح يرفض تعيين الفلاحي بمنصب قائد عمليات نينوى!
كتلة النهج الوطني تعلن عن مقاطعتها للتصويت على الموازنة
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- عربية ودولية
بايدن لإيران: أرجوكم الإيقاف عن تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات
بَعْدَ اللَّتيّا والَّتي ..الصحة العالمية:مصدر فيروس كورونا “حيوان”
إعادة تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس
تقارير أمريكية:بايدن سيرفع الضرائب على الشركات والأغنياء لتطوير البنى التحتية في البلاد
قرب نهاية أزمة الناقلة العالقة في قناة السويس
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شركة أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تمول ميليشيات الحشد عن طريق الفياض والعامري
خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
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- متابعات خاصة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
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